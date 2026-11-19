Bốn học sinh lớp 6 bị sóng cuốn ra xa khi tắm biển tại xã Cát Tiến (Gia Lai). Lực lượng chức năng cứu được 3 em, hiện vẫn đang tìm kiếm nữ sinh còn lại.

Chiều 19/11, lãnh đạo xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một học sinh mất tích do bị sóng cuốn khi tắm biển.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, 4 học sinh lớp 6, gồm 3 nam và 1 nữ, cùng trú tại xã Tuy Phước Bắc, đến tắm biển tại khu vực thôn Trung Lương, xã Cát Tiến.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước. Ảnh Ngọc Triển.

Trong lúc tắm, cả 4 em không may bị sóng lớn cuốn ra xa, dẫn đến đuối nước. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nhanh chóng triển khai cứu nạn, đưa được 3 học sinh vào bờ an toàn. Riêng nữ sinh còn lại hiện vẫn mất tích.

Lãnh đạo xã Cát Tiến cho biết, khu vực xảy ra vụ việc đang có sóng lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Các lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.