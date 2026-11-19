Sau hai lần trì hoãn, GTA IV dự kiến ra mắt ngày 19/11/2026, kéo theo những lo ngại về nội dung bạo lực và nguy cơ trẻ em tiếp cận qua livestream.

Rockstar Games đã chính thức phát hành Grand Theft Auto VI (GTA VI) trên PlayStation 5 và Xbox Series X|S vào ngày 19/11/2026. Đây là phần game chính mới nhất của thương hiệu Grand Theft Auto kể từ khi GTA V ra mắt năm 2013.

GTA VI phát hành ngày 19/11/2026 trên PS5 và Xbox Series X|S.

Trước đó, lịch phát hành GTA VI đã hai lần thay đổi, từ năm 2025 sang tháng 5/2026 và cuối cùng là tháng 11/2026. Rockstar Games cho biết hãng cần thêm thời gian để hoàn thiện trò chơi.

Sự trở lại của thương hiệu GTA thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng game thủ. Tuy nhiên, bên cạnh sức hút của một sản phẩm giải trí có quy mô lớn, trò chơi cũng đặt ra những vấn đề liên quan đến nội dung và độ tuổi tiếp cận. GTA vốn được biết đến với thế giới mở mô phỏng đời sống đô thị, trong đó có các tình huống bạo lực, hành vi phạm pháp, ngôn ngữ thô tục và nhiều yếu tố nhạy cảm.

Những nội dung này được đặt trong bối cảnh hư cấu của trò chơi, hướng tới nhóm người chơi trưởng thành. Nhưng khi game được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, phạm vi tiếp cận có thể mở rộng hơn nhiều so với nhóm người chơi ban đầu.

Người xem không cần sở hữu trò chơi, không cần trực tiếp điều khiển nhân vật mà vẫn có thể theo dõi toàn bộ quá trình chơi thông qua livestream. Nếu buổi phát sóng được đặt ở chế độ công khai, trẻ em và người chưa thành niên cũng có khả năng tiếp cận những hình ảnh, âm thanh và lời bình luận trong trò chơi.

Khoảng trống giữa phân loại trò chơi và nội dung livestream

GTA VI là trò chơi điện tử có nội dung bạo lực, hướng đến nhóm người chơi trưởng thành theo hệ thống phân loại tại một số thị trường quốc tế. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin công khai xác nhận trò chơi đã được cấp phép phát hành tại Việt Nam.

Theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP, trò chơi điện tử trên mạng được phân loại theo độ tuổi căn cứ vào nội dung và tính chất. Quy định này giúp người chơi, phụ huynh nhận biết mức độ phù hợp của sản phẩm, đặc biệt với trẻ em và người chưa thành niên.

Tuy nhiên, việc phân loại trò chơi không đồng nghĩa toàn bộ nội dung phát sinh khi livestream đều được kiểm soát. Một buổi phát trực tiếp không chỉ có hình ảnh trong game mà còn bao gồm lời bình luận, tương tác với khán giả và nội dung do streamer tự tạo ra.

Khác với video đã biên tập, livestream diễn ra trực tiếp, ít có sự chỉnh sửa. Những bình luận tục tĩu, khiêu khích có thể khiến streamer đáp trả bằng ngôn từ thô tục, giọng điệu khiếm nhã. Thậm chí, phát ngôn gây sốc, đối đáp gay gắt đôi khi được sử dụng để thu hút lượt xem.

Đáng chú ý, trẻ em và người ở tuổi vị thành niên có thể trở thành khán giả của những buổi phát sóng này. Những hình ảnh bạo lực, lời lẽ nhục mạ, cách ứng xử lệch chuẩn nếu xuất hiện thường xuyên chẳng khác nào những “món ăn độc hại” được đưa vào nhận thức non nớt của trẻ. Khi những hành vi này dần bị xem là bình thường, nguy cơ “lệch chuẩn” trong cách nhìn nhận và ứng xử của trẻ cũng trở nên đáng lo ngại.

Trẻ vị thành niên có thể tiếp cận livestream qua các đề xuất

Livestream game đã trở thành một hình thức giải trí phổ biến trên các nền tảng trực tuyến. Sức hút của loại hình này đến từ khả năng tương tác tức thời, nơi người xem có thể trò chuyện, đặt câu hỏi và tham gia vào cộng đồng người hâm mộ của streamer.

Tuy nhiên, không giống các chương trình được phân loại và kiểm duyệt trước khi phát sóng, nội dung livestream có thể thay đổi liên tục theo diễn biến trò chơi và tương tác với khán giả. Người xem cũng không phải lúc nào được thông báo đầy đủ về tính chất nội dung trước khi truy cập.

Nhiều streamer phát trực tiếp thu hút lượng lớn người xem.

Đáng chú ý, trẻ em có thể bắt gặp các buổi phát sóng thông qua video đề xuất, hoạt động tìm kiếm hoặc đường dẫn được chia sẻ. Bản ghi sau livestream cũng có thể tiếp tục được lưu lại và lan truyền, khiến nội dung không biến mất khi buổi phát trực tiếp kết thúc.

Luật Trẻ em năm 2016 đặt ra yêu cầu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trong đó có việc bảo đảm an toàn thông tin và phòng ngừa nguy cơ gây tổn hại đến trẻ em. Những quy định này cho thấy việc bảo vệ trẻ trên không gian mạng không chỉ liên quan đến nội dung trò chơi mà còn bao gồm các hình thức truyền tải, phân phối nội dung mà trẻ có thể tiếp cận.

Không thể chỉ trông chờ vào ý thức người xem

Việc một trò chơi có nội dung bạo lực không đồng nghĩa người chơi đang cổ súy cho bạo lực ngoài đời thực. Những hình ảnh bắn súng, đánh nhau hay giết người trong game thuộc nội dung hư cấu. Tuy nhiên, khi phát trực tiếp, nội dung truyền tải không chỉ giới hạn ở trò chơi mà còn bao gồm lời bình luận, quan điểm và cách ứng xử của streamer.

Trò chơi có nhiều hình ảnh bạo lực và nội dung dành cho người trưởng thành.

Do livestream diễn ra trực tiếp, những phát ngôn thiếu kiểm soát hoặc hành vi phản cảm có thể xuất hiện trước đông đảo người xem. Trường hợp nội dung có dấu hiệu vi phạm, trách nhiệm pháp lý được xem xét dựa trên hành vi cụ thể và quy định hiện hành, không đơn thuần căn cứ vào việc streamer chơi một trò chơi có yếu tố bạo lực.

Với những trò chơi hướng tới người trưởng thành như GTA VI, việc phát sóng công khai cũng làm gia tăng khả năng trẻ em tiếp cận các hình ảnh bạo lực hoặc nội dung không phù hợp với độ tuổi. Khi đó, vấn đề không chỉ nằm ở trò chơi mà còn ở những nội dung được streamer tạo ra trong quá trình phát sóng.