Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường trong đêm 19/11 và ngày 20/11, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Rét và mưa dông cũng mở rộng ảnh hưởng đến nhiều khu vực miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 19/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ lúc 1h phổ biến từ 18-21 độ. Tại trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Trên đất liền, trong ngày 19/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Trong đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Khu vực Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Riêng tại khu vực Hà Nội trời có lúc có mưa, trời rét.

Trong đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Theo dự báo, trên biển, trong ngày và đêm 19/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động. Từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Không khí lạnh có khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.