Trong 11 tháng của năm 2026, toàn quốc xảy ra 14.264 vụ tai nạn giao thông, giảm mạnh cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm trước.

Sáng 19/11, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) công bố báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông 11 tháng năm 2026.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 14.264 vụ tai nạn giao thông, làm 8.780 người tử vong và 8.317 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tình hình tai nạn giao thông ghi nhận mức giảm tích cực trên cả ba tiêu chí: giảm 2.684 vụ (tương đương 15,8%), giảm 814 người chết (8,5%) và giảm 2.884 người bị thương (25,7%).

Biến động đáng chú ý trong tháng 11

Tính riêng trong tháng 11/2026, toàn quốc xảy ra 1.418 vụ tai nạn giao thông, khiến 793 người chết và 909 người bị thương. Dù giảm so với cùng kỳ tháng 11/2025 (giảm 113 vụ, giảm 45 người chết và 135 người bị thương), nhưng nếu đặt lên bàn cân với tháng liền kề trước đó, các chỉ số đều có xu hướng tăng trở lại: tăng 152 vụ (12%), tăng 73 người chết (10,1%) và tăng 144 người bị thương (18,8%).

Lực lượng CSGT Hà Nội kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh Đình Hiếu/Nguồn Vietnamnet

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo với 1.411 vụ, làm 787 người tử vong và 908 người bị thương. Đáng chú ý, trên cả nước đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Tây Ninh và Phú Thọ, cướp đi sinh mạng của 6 người.

Xử lý vi phạm tăng hơn 50%

Song song với diễn biến tai nạn, công tác tuần tra, kiểm soát được lực lượng chức năng siết chặt. Trong 11 tháng qua, CSGT toàn quốc đã phát hiện và xử lý hơn 4,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tăng hơn 1,5 triệu trường hợp (tăng 50,4%) so với cùng kỳ năm 2025.

Đánh giá về bức tranh giao thông hiện nay, cơ quan chức năng nhận định dù kết quả chung 11 tháng đạt nhiều chuyển biến tích cực, song đà tăng của tai nạn trong tháng 11 so với tháng trước cho thấy tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt vào giai đoạn cao điểm cuối năm.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì cường độ tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn. Đồng thời, Cục CSGT khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật: tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu, bia; tuân thủ quy định về tốc độ, không vượt ẩu và luôn giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông.