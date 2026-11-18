Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà bị một người đàn ông dùng súng tự chế bắn vào đầu ngay tại phòng làm việc, sau đó nghi can bỏ trốn rồi tự bắn mình.

Ngày 18/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà bị bắn trọng thương tại trụ sở.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 14h ngày 17/11, tại trụ sở công ty ở ấp Ngọc Định, xã Định Quán, ông Nguyễn Mạnh C. (48 tuổi), Giám đốc công ty, đang làm việc trong phòng thì bị ông Nguyễn Thanh T. (49 tuổi), trú tại xã Định Quán, dùng súng tự chế bắn vào vùng đầu.

Nghi can mang súng giấu trong bao tải, đi bộ từ bên ngoài vào phòng làm việc rồi nổ súng. Sau đó, người này rời khỏi phòng, cầm súng đe dọa những người có mặt khi các nhân viên chạy đến kiểm tra vì nghe tiếng nổ.

Ông T. tiếp tục chạy ra khỏi khuôn viên công ty, lên xe máy bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại TP HCM.

Ông Nguyễn Mạnh C. đang được cấp cứu tại bệnh viện

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy tìm nghi can. Khoảng 14h45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông T. tại khu vực nghĩa địa chùa Bửu Sơn, thuộc ấp Phú Hiệp, cách hiện trường khoảng 4 km.

Tại đây, ông T. dùng súng tự bắn vào đầu. Công an xã Định Quán phối hợp với người dân đưa người này đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 5 người liên quan, trong đó có ông T. và bà Phan Thị D., là những hộ đang canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho. Công an xã Định Quán và Công an TP Đồng Nai đang làm việc với bà D. cùng những người liên quan để phục vụ điều tra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng công an và công ty nắm bắt tình hình, xác minh vụ việc. Hạt Kiểm lâm khu vực 4 được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm tra địa bàn và kịp thời báo cáo khi phát hiện thông tin liên quan.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, trực thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. Theo phương án sử dụng đất được UBND TP Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 3501 ngày 21/10/2026, công ty đang quản lý hơn 8.510 ha đất. Trong đó, đất rừng sản xuất chiếm hơn 8.470 ha, phần còn lại là đất phi nông nghiệp.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.