Từ 152 hồ sơ đề cử, Hà Nội chọn 30 nhà giáo trẻ xuất sắc để vinh danh, ghi nhận tình yêu nghề, tinh thần đổi mới và nỗ lực ứng dụng công nghệ vào giảng dạy.

Tối 17/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2026, vinh danh những gương mặt xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn - Hội - Đội.

Từ 152 hồ sơ đề cử của các đơn vị trực thuộc, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã xét chọn và trao Bằng khen "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp thành phố cho 30 cá nhân xuất sắc. Trong đó, có 2 giáo viên bậc mầm non, 5 giáo viên bậc tiểu học, 8 giáo viên bậc THCS, 4 giáo viên bậc THPT và 11 giảng viên đại học. Dịp này, Thủ đô cũng có 10 nhà giáo trẻ vinh dự được tuyên dương cấp Trung ương.

Lễ tuyên dương diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh Xuân Tùng/tienphong.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt khẳng định, giải thưởng là sự ghi nhận của tổ chức Đoàn đối với những giáo viên, giảng viên trẻ có phẩm chất đạo đức mẫu mực, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy.

"Mỗi thầy giáo, cô giáo được vinh danh là một câu chuyện đẹp về tình yêu nghề, tinh thần vượt khó, sự tận tâm và khát vọng đổi mới. Điều đáng quý không chỉ nằm ở những thành tích đã đạt được, mà còn ở những giá trị tốt đẹp đang từng ngày lan tỏa đến các thế hệ học trò", anh Đào Đức Việt nhấn mạnh.

Là một trong những gương mặt được tuyên dương, Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, giảng viên Khoa Lý luận chính trị (Trường Đại học Luật Hà Nội) bày tỏ niềm tự hào khi nhận danh hiệu. Với chị, hạnh phúc của người thầy không chỉ đo bằng thành tích mà nằm ở sự tự tin và ý thức trách nhiệm của sinh viên.

Từng gặp không ít bỡ ngỡ khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo công tác Đoàn - Hội, nhưng với quan niệm "muốn học trò dám thử sức thì bản thân phải sẵn sàng đón nhận thử thách", chị Dung đã chủ động học hỏi từ thực tiễn và chính sinh viên. Sự gắn kết giữa chuyên môn và hoạt động phong trào đã giúp chị cùng Hội Sinh viên nhà trường được nhận Cờ thi đua cấp thành phố cùng 32 bằng khen cấp Trung ương và thành phố trong năm học 2025-2026.

Các đại biểu và các Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2026 tại chương trình. Ảnh Phan Linh/HNM

Chung tâm huyết cống hiến, thầy giáo Nguyễn Hồng Hải (Trường TH&THCS Phú Cường) xem sự tiến bộ của học trò sau 8 năm đứng lớp là động lực lớn nhất để bám nghề. Trong giảng dạy môn Lịch sử và Địa lí, anh luôn kết nối kiến thức sách giáo khoa với thực tiễn để khơi dậy tình yêu quê hương và ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

Trên cương vị phụ trách công tác Đoàn - Đội, thầy Hải coi mỗi hoạt động thiện nguyện, văn nghệ là một bài học sống động về lòng nhân ái và sự sẻ chia. Trước làn sóng chuyển đổi số, anh xác định giáo viên trẻ phải tiên phong làm chủ công nghệ số và AI để tạo hứng thú học tập, bởi đổi mới giáo dục trước hết phải bắt đầu từ tư duy và khát vọng của chính người thầy.