Không khí lạnh sắp lan rộng từ Bắc Bộ đến Trung Bộ, khiến vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C và gây mưa lớn kéo dài từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Từ trưa 18/11, bộ phận không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra toàn miền Bắc và Trung Bộ, khiến nền nhiệt vùng núi cao giảm sâu dưới 10 độ C, đồng thời gây ra một đợt mưa rất to từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 18/11, khối không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc nước ta, khiến Bắc Bộ xuất hiện mưa rào vài nơi với nền nhiệt lúc 7h phổ biến ở mức 22–25 độ C. Từ khoảng trưa cùng ngày, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác của Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào chiều và đêm. Đến khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, tác động đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ảnh minh họa/nchmf.gov.vn

Dưới tác động của khối không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 4– 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; sang ngày 19/11, Bắc Trung Bộ cũng chuyển rét và khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 12–15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, trong khi đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động từ 15–18 độ C.

Trên biển, từ chiều và tối 18/11, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, sóng biển cao 2– 4m, biển động mạnh. Từ đêm 18/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6– 7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–5m, biển động mạnh. Sang chiều và đêm 19/11, gió Đông Bắc ở vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7– 8, sóng biển cao 2– 4m, biển động.

Song hành với quá trình di chuyển của không khí lạnh là một đợt mưa dông diện rộng. Trong trưa, chiều và đêm 18/11, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20– 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, vùng mưa dịch chuyển xuống Nghệ An và Hà Tĩnh với lượng mưa phổ biến 20– 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đáng chú ý, từ chiều 19/11 đến hết đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ hứng chịu đợt mưa vừa, mưa to và dông kéo dài. Cụ thể, từ chiều 19/11 đến ngày 20/11, lượng mưa phổ biến đạt 40–90mm, cục bộ trên 100mm; sau đó từ đêm 20/11 đến đêm 21/11, mưa gia tăng lên mức 60– 120mm, có nơi trên 150mm. Tổng lượng mưa cả đợt tại khu vực này dự báo phổ biến từ 100– 200mm, cục bộ có điểm vượt ngưỡng 250mm, đi kèm nguy cơ cao xuất hiện mưa cường suất lớn trên 80–100mm trong vòng 3 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, đồng thời kích hoạt lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo bản tin trưa ngày 18/11 của trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa trên khu vực các phường/xã: Thư Lâm, Đông Anh, Long Biên, Bát Tràng. Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng. Cảnh báo từ nay đến 3 giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa rào và dông cho các phường/xã: Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Sóc Sơn, Bồ Đề, Hồng Hà…và các khu vực khác của thành phố Hà Nội.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.