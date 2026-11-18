Hà Nội đặt hạn di dời cư dân trước cuối năm 2027, xử lý các hạng mục vi phạm và hoàn tất chỉnh trang 12 dự án của Mường Thanh vào năm 2028.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND nhằm giải quyết dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng tại 12 công trình, dự án của Tập đoàn Mường Thanh, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người mua nhà.

Theo lộ trình được phê duyệt, việc di dời cư dân khỏi các căn hộ thuộc diện phá dỡ hoặc phải hoàn trả công năng công cộng tại 12 dự án phải hoàn thành trước ngày 31/12/2027. Đến ngày 31/12/2028, thành phố đặt mục tiêu hoàn tất việc phá dỡ các căn hộ, hạng mục không đủ điều kiện; hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế và diện tích sinh hoạt cộng đồng; đồng thời hoàn thành cải tạo, chỉnh trang và xác nhận hiện trạng đối với phần công trình được phép tồn tại có điều kiện.

Tổ hợp chung cư 12 tòa HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) có quy mô lớn với nhiều vi phạm về quy hoạch và xây dựng. Dự án này được đưa vào khai thác từ năm 2015 với gần 9.000 căn hộ. Ảnh Vietnamnet

Để hiện thực hóa các mốc thời gian này, ngay trong quý IV/2026, Hội đồng thẩm định (do Sở Tài chính làm cơ quan thường trực) sẽ xác định giá căn hộ theo giá thị trường. Song song đó, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát cụ thể diện tích từng căn hộ phải di dời, tổ chức tuyên truyền vận động cư dân và ban hành quyết định buộc phá dỡ, khắc phục hậu quả theo thẩm quyền.

Bước sang năm 2027, từ quý II, chủ đầu tư phối hợp với UBND cấp xã lập và công khai phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ tại từng dự án. Trong quý III và quý IV/2027, chủ đầu tư ký thỏa thuận, chi trả tiền bồi thường và tiếp nhận bàn giao căn hộ, trong khi chính quyền địa phương tổ chức di dời, thực hiện cưỡng chế (nếu có) và giải quyết các vướng mắc phát sinh. Ngay sau khi hoàn tất công tác di dời, chủ đầu tư phải tiến hành phá dỡ hạng mục vi phạm, cải tạo công trình theo phương án được duyệt và đầu tư bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu.

Bên cạnh công tác di dời và chỉnh trang, kế hoạch cũng ấn định thời hạn cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ dân thuộc và không thuộc diện di dời. Cụ thể, việc cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028 đối với các dự án CT6 Kiến Hưng - Bemes (phường Kiến Hưng), CT5 Tân Triều, Khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông), CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công) và VP3, VP5, VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt). Riêng tại công trình hỗn hợp Đại Thanh (xã Đại Thanh) và tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), nhiệm vụ này sẽ được triển khai sớm hơn, kéo dài từ quý I/2027 đến quý IV/2028.

Trước đó, căn cứ quy định của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách đặc thù gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị nhằm tháo gỡ tận gốc những sai phạm kéo dài nhiều năm tại các dự án của Tập đoàn Mường Thanh.

12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh có tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn, trong khi số căn hộ thực tế lên tới 24.943 căn, vượt 18.184 căn. Đây đều là những dự án thuộc khu vực đông dân cư tại Hà Nội.

Theo nghị quyết, người mua, nhận chuyển nhượng hợp pháp căn hộ, nhà ở không có lỗi trong hành vi vi phạm không phải chịu chi phí, thiệt hại phát sinh từ việc khắc phục hậu quả vi phạm của chủ đầu tư.

Với căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời, người mua được nhận tiền bồi thường từ chủ đầu tư và bàn giao nhà trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền. Giá bồi thường do Hội đồng thẩm định giá xác định hoặc được quy định tại quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền.

Danh sách 12 công trình, dự án gồm: CT6 Kiến Hưng; CT5 Tân Triều; VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm; CT8 và CT10 Đại Thanh; CT11 và CT12 Kim Văn Kim Lũ; Khu nhà ở Xa La.