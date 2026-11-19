Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, hai kỳ quay Vietlott Power 6/55 bất ngờ xuất hiện chung một tổ hợp 7 con số. Sự trùng hợp này khiến nhiều người ngạc nhiên.

Tối 17/11/2026, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố kết quả kỳ quay số mở thưởng #01425 sản phẩm Power 6/55 với bộ 6 số chính là 06 - 20 - 36 - 41 - 49 - 52 và số đặc biệt (chọn thêm) là 34. Kỳ quay này không tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 (trị giá hơn 40,97 tỷ đồng) nhưng lại lập kỷ lục chưa từng có khi ghi nhận tới 15 vé cùng trúng giải Jackpot 2, chia nhau giải thưởng hơn 3,65 tỷ đồng.

Điều khiến cộng đồng người chơi bất ngờ hơn nữa là toàn bộ 7 con số này trùng khớp hoàn toàn với kết quả của kỳ quay #01420 diễn ra vào tối 5/11/2026 - tức chỉ cách đó đúng 12 ngày (tương ứng với 5 kỳ quay).

Cụ thể, tại kỳ quay số mở thưởng ngày 5/11, bộ 6 số chính là 06-20-34-41-49-52, số đặc biệt là 36.

Như vậy, cả hai kỳ quay đều xuất hiện các số 06, 20, 34, 36, 41, 49 và 52. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở việc số 34 và 36 đổi vị trí cho nhau: một số thuộc nhóm 6 số chính ở kỳ trước trở thành số đặc biệt ở kỳ sau và ngược lại.

Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 5.11 và 17.11 trùng bộ 7 con số. Ảnh: Vietlott

Xác suất xuất hiện cùng một tập hợp 7 số là bao nhiêu?

Để hình dung mức độ hiếm gặp của sự kiện này, cần nhìn vào cách thức quay số của Power 6/55.

Theo thể lệ, người chơi lựa chọn 6 số trong tổng số 55 số từ 01 đến 55. Mỗi kỳ quay sẽ xác định 6 số chính, sau đó chọn thêm một số đặc biệt từ 49 số còn lại. Số đặc biệt được sử dụng để xác định người trúng giải Jackpot 2.

Với 55 số, số tổ hợp có thể lựa chọn 6 số chính là 28.989.675. Do đó, xác suất một bộ 6 số chính cụ thể xuất hiện trong một kỳ quay là 1/28.989.675 (xấp xỉ 1/29 triệu). Nếu tính thêm số đặc biệt và yêu cầu cả 7 con số đều trùng khớp đúng vị trí với một kết quả đã xác định trước, tổng số khả năng của một kỳ quay là 1.420.494.075, tương đương xác suất khoảng 1/1,42 tỷ.

Tuy nhiên, trường hợp ngày 5/11 và 17/11 có điểm đặc biệt hơn: không phải 6 số chính trùng nhau, mà toàn bộ 7 số được rút ra trong hai kỳ có cùng một tập hợp, chỉ thay đổi vị trí của số đặc biệt.

Nếu cố định kết quả kỳ quay đầu tiên, xác suất để kỳ tiếp theo có đúng tập hợp 7 số đó và số đặc biệt chuyển sang một trong 6 số chính của kỳ trước là 6/(28.989.675 x 49), tương đương khoảng 1/236,75 triệu.

Đây là xác suất của đúng dạng hoán đổi đang quan sát, chứ không phải xác suất của mọi dạng trùng hợp giữa hai kỳ quay.

Để dễ hình dung hơn, hãy thử quy đổi chúng ra không gian của sân vận động quốc gia Mỹ Đình (sức chứa 40.000 khán giả):

Mức 1/29 triệu (trùng 6 số chính): Hãy tưởng tượng 725 sân vận động Mỹ Đình chật kín người cùng lúc (tương đương gần 1/3 dân số Việt Nam). Ban tổ chức giấu một chiếc vé vàng dưới ghế của một khán giả duy nhất. Việc bạn chọn ngẫu nhiên một người trong biển người khổng lồ đó và trúng ngay chủ nhân chiếc vé vàng chính là xác suất trúng Jackpot 1.

Mức 1/236,75 triệu (trùng bộ 7 số có hoán đổi như kỳ 5/11 và 17/11): Quy mô tương đương khoảng 5.920 sân vận động Mỹ Đình lấp đầy khán giả. Trong biển người khổng lồ đó, bạn chỉ có một lần lựa chọn ngẫu nhiên để tìm đúng người giữ chiếc vé vàng.

Dù tỷ lệ toán học cho hai kỳ quay định trước là cực kỳ nhỏ, cần đặt sự kiện này trong một bối cảnh rộng hơn: Nghịch lý ngày sinh (Birthday Paradox).

Theo nguyên lý này, xác suất xuất hiện ít nhất một cặp trùng lặp sẽ tăng lên khi số lượng đối tượng được so sánh tăng, bởi số cặp có thể hình thành tăng rất nhanh theo số lượng đối tượng. Xác suất để hai kỳ bất kỳ trong chuỗi hơn 1.400 kỳ quay suốt 9 năm vận hành của Power 6/55 lặp lại tổ hợp số của nhau cao hơn rất nhiều so với việc dự đoán trước hai kỳ cụ thể.

Bên cạnh đó, thói quen "nuôi số" của người chơi xổ số tự chọn, mua lại bộ số vừa xuất hiện ở các kỳ gần nhất cũng phần nào giải thích cho việc có tới 15 vé cùng trúng Jackpot 2 vào tối 17/11.

Theo kế hoạch thanh tra năm 2027 mới ban hành của Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cùng 4 doanh nghiệp xổ số kiến thiết khu vực phía Nam đã được đưa vào danh sách thanh tra chính thức. Cụ thể, trong quý III và quý IV năm 2027, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI) sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Vietlott, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng. Thời kỳ thanh tra kéo dài từ năm 2025 đến năm 2026. Cùng đợt này, Cục III cũng sẽ thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản tại hai công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh và Long An (thời kỳ 2024–2026).