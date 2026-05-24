Xã hội

Vụ án livestream 'cắt đá tìm ngọc': Hơn 32.000 bị hại, chiếm đoạt 263 tỷ đồng

Đường dây này hoạt động có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia, thực hiện 110.000 giao dịch, chiếm đoạt trên 263 tỷ đồng của hơn 32.000 bị hại trên cả nước.

Theo Đức Tùy/ Sức khỏe & Đời sống

Ngày 24/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream "cắt đá, tìm ngọc" trên mạng xã hội Facebook. Cùng với đó, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam tại khu vực biên giới xuất cảnh sang TP Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), để tham gia vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến dưới hình thức livestream "đổ thạch", "cắt đá tìm ngọc".

Nhóm đối tượng thuê nhiều địa điểm, tổ chức thành các phòng livestream hoạt động liên tục trên Facebook thông qua hàng loạt fanpage như: "Đế vương lục bảo", "Đá ngọc thô", "Đế vương phỉ thúy", "May mắn đến", "Thiên mệnh châu báu". Đáng chú ý, đối tượng thường xuyên thay đổi tên trang nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể như sau: người livestream giới thiệu "luật chơi", người bình luận tạo tương tác giả, người chăm sóc khách hàng hướng dẫn chuyển tiền và người trực tiếp "cắt đá". Nhóm này sử dụng các viên đá hoa trắng, đá Quarzit nhuộm màu xanh, phủ sơn đen giả làm đá ngọc quý hiếm.

Các bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream “cắt đá tìm ngọc".Ảnh: Cơ quan Công an.

Trong quá trình livestream, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng: Nếu người chơi chuyển tiền đặt cọc mua đá hoặc góp tiền mua "suất đá", khi cắt trúng ngọc sẽ nhận được số tiền thưởng rất lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ban đầu, những người tham gia với số tiền nhỏ sẽ được đối tượng hoàn trả tiền hoặc tạo tình huống trúng thưởng. Khi bị hại tiếp tục chuyển số tiền lớn hơn thì nhóm đối tượng thông báo trúng thưởng đá quý có giá trị cao. Sau đó rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền với nhiều lý do (như đóng thuế, phí đổi tiền, phí xác minh, phí làm hóa đơn, phí nhận thưởng… ).

Khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi fanpage khác để tiếp tục hoạt động.

Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để hoạt động phạm tội xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nước bạn để điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu người nước ngoài cùng các cá nhân liên quan.

Kết quả điều tra cơ quan Công an xác định, đường dây này hoạt động có tổ chức, mang tính xuyên quốc gia, sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc để nhận tiền từ các bị hại. Tổng cộng, các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước.

