Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo khi đang lẩn trốn ở Bắc Ninh

Công an xã Mường Ham (Nghệ An) vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi đang lẩn trốn tại Bắc Ninh.

Ngày 22/5, thông tin từ Công an xã Mường Ham (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh bắt giữ thành công đối tượng truy nã Thái Huy Cường (SN 2000, trú tại bản Tiệng, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Thái Huy Cường tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 13h30 ngày 19/5/2026, tại tổ dân phố Chùa, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện và khống chế thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Được biết, Thái Huy Cường bị truy nã theo Quyết định truy nã số 3194/QĐTN-CSHS ngày 11/3/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Công an xã Mường Ham đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, đồng thời bàn giao đối tượng cùng tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.