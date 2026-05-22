Xã hội

Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo khi đang lẩn trốn ở Bắc Ninh

Công an xã Mường Ham (Nghệ An) vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi đang lẩn trốn tại Bắc Ninh.

Thanh Hà

Ngày 22/5, thông tin từ Công an xã Mường Ham (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh bắt giữ thành công đối tượng truy nã Thái Huy Cường (SN 2000, trú tại bản Tiệng, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng Thái Huy Cường tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 13h30 ngày 19/5/2026, tại tổ dân phố Chùa, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện và khống chế thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Được biết, Thái Huy Cường bị truy nã theo Quyết định truy nã số 3194/QĐTN-CSHS ngày 11/3/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, Công an xã Mường Ham đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, đồng thời bàn giao đối tượng cùng tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xã hội

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt mang 'vỏ bọc' người buôn bán hải sản

Công an Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Hữu Nghĩa, truy nã đặc biệt về lừa đảo, dùng nghề mua bán hải sản để trốn tránh pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa cho Công an TP HCM. Ảnh Công an Lâm Đồng.

Xã hội

Bắt nóng đối tượng truy nã khi chuẩn bị vượt biên trốn ra nước ngoài

Đối tượng truy nã Trương Quyết Thắng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Đắk Lắk khi đang chuẩn bị vượt biên trốn ra nước ngoài.

Ngày 14/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trương Quyết Thắng (SN 2004, trú xã Minh Hợp, Nghệ An).

Đối tượng Trương Quyết Thắng tại cơ quan Công an.
Xã hội

Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế người Trung Quốc lẩn trốn tại Đà Nẵng

Đối tượng truy nã quốc tế người Trung Quốc bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Ngày 12/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Wang Hua (54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và cơ quan chức năng Trung Quốc.

Đối tượng Wang Hua tại cơ quan Công an.
