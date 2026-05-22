Lĩnh 8 năm tù vì lừa đảo xuất khẩu lao động

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Văn Cường bị Toá án Nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt 8 năm tù.

Hạo Nhiên

Toá án Nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1997, trú xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, dù không có chức năng, thẩm quyền hay liên kết với bất kỳ đơn vị nào hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, nhưng từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2024, Nguyễn Văn Cường đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có thể làm thủ tục đưa lao động sang Indonesia và Đài Loan làm việc để chiếm đoạt tiền của người dân.

Để tạo lòng tin, Cường “vẽ” ra các công việc có thu nhập cao từ 30 - 50 triệu đồng/tháng, thủ tục đơn giản, thời gian xuất cảnh nhanh và cam kết hoàn trả tiền nếu không đi được. Tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho Cường để làm hồ sơ xuất khẩu lao động.

Nguyễn Văn Cường tại phiên toà. Ảnh: Anh Quý

Sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện bất kỳ thủ tục nào để đưa người đi lao động ở nước ngoài mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Khi các bị hại yêu cầu hoàn trả tiền hoặc hỏi về lịch xuất cảnh, Cường tiếp tục viện lý do như trục trặc vé máy bay, lỗi hộ chiếu, chưa bố trí được công việc… rồi cắt liên lạc.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Cường đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 408 triệu đồng của 14 bị hại tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hóa và Bắc Ninh.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Cường bỏ trốn sang Malaysia và Campuchia. Ngày 6/11/2025, sau khi bị Campuchia trục xuất về Việt Nam, bị cáo đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Cường đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Cường 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

