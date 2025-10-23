Hà Nội

Xã hội

Vụ 40 học sinh nghi ngộ độc, tiếp tục đình chỉ công tác nữ Phó Hiệu trưởng

UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) quyết định gia hạn đình chỉ công tác thêm 15 ngày đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy.

Theo Hoàng Nam/ Tiền Phong

Chiều 22/10, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định tiếp tục đình chỉ công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy. Thời hạn đình chỉ là 15 ngày, tính từ ngày 23/10.

Bà Đỗ Thị Hồng Huế (bên phải) đến thăm các học sinh khi đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, bà Huế – người phụ trách công tác bán trú của trường đã bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 2/10 đến 22/10 sau khi xảy ra vụ 40 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm.

Mới đây, nhà trường cùng UBND xã Kim Ngân đã tổ chức cuộc họp với 75 phụ huynh có con học bán trú để bàn về việc tổ chức lại bếp ăn. Tại cuộc họp, nhiều phụ huynh kiến nghị tiếp tục đình chỉ bà Huế cho đến khi có kết luận điều tra chính thức từ cơ quan chức năng.

Hơn 40 học sinh ngộ độc thực phẩm khiến phụ huynh phẫn nộ.

Trước đó, kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy trong mẫu thịt cá chim kho và một mẫu bệnh phẩm của học sinh có vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố đường ruột.

UBND xã Kim Ngân đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với nhà trường và chuyển hồ sơ lên UBND tỉnh Quảng Trị để xử lý theo thẩm quyền.

