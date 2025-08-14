VNDirect triệu tập ĐHĐCĐ bất thường: Động thái gì sau lợi nhuận 751 tỷ?

VNDirect tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 3/9/2025, sau khi đạt lợi nhuận 751 tỷ đồng nửa đầu năm và lên kế hoạch phát hành trái phiếu 2.000 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) vừa thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, với ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 3/9/2025. Thời gian, địa điểm và nội dung cụ thể của cuộc họp sẽ được công ty công bố trong tài liệu họp sắp tới.

Động thái này diễn ra sau nửa năm công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 751 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch năm.

Trong quý 2, VNDirect đạt doanh thu hoạt động 1.698 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Mảng tự doanh đóng góp chính vào tăng trưởng với khoản lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 834 tỷ đồng, tăng 3%, trong khi phần lỗ giảm 15%, còn 456 tỷ đồng. Doanh thu từ danh mục nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng 21%, đạt 140 tỷ đồng.

Mảng môi giới phục hồi rõ nét với doanh thu tăng 20% lên 219 tỷ đồng, nhờ thị phần trên sàn HoSE tăng lên 6,36% - mức cao nhất trong vòng một năm qua. Doanh thu từ cho vay ký quỹ giữ ổn định ở mức 298 tỷ đồng, trong khi mảng tư vấn tài chính và lưu ký ghi nhận tổng doanh thu 154 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 của công ty đạt 369 tỷ đồng, tăng 7%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNDirect đạt lợi nhuận sau thuế 751 tỷ đồng, hoàn thành 41% kế hoạch năm.

Ảnh minh hoạ

Trước bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì thanh khoản cao và kỳ vọng nâng hạng, VNDirect đã thông qua kế hoạch phát hành 20 triệu trái phiếu ra công chúng, mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến từ quý 4 năm 2025 đến quý 2 năm 2026, với lãi suất trả định kỳ 6 tháng một lần. Số vốn huy động sẽ được phân bổ 1.200 tỷ đồng để tăng cường cho vay ký quỹ và 800 tỷ đồng đầu tư vào các giấy tờ có giá.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch Hội đồng quản trị VNDirect – nhận định việc hệ thống giao dịch KRX chính thức đi vào vận hành sẽ tạo cú hích lớn, giúp công ty nâng cấp hạ tầng công nghệ, mở rộng năng lực và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bà cũng nhấn mạnh VNDirect đang từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu quả kinh doanh, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.

Các chuyên gia đánh giá kế hoạch phát hành trái phiếu và mở rộng cho vay ký quỹ của VNDirect là bước đi phù hợp trong bối cảnh thị trường tích cực, giúp công ty tăng cường sức cạnh tranh và chuẩn bị đón đầu các cơ hội mới.