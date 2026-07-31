Chiêm ngưỡng sao Hỏa khác lạ qua những bức ảnh của tàu Psyche

Tàu Psyche của NASA đã thử nghiệm các camera, từ kế và các thiết bị phát hiện hạt, thu được những hình ảnh độc đáo về sao Hỏa và đo môi trường từ trường của nó.

Các nhà nghiên cứu hiện đang xem xét những quan sát đó khi họ chuẩn bị cho việc tàu vũ trụ đến tiểu hành tinh Psyche vào năm 2029.

Bề mặt sao Hỏa được tàu Psyche ghi lại.

Máy quang phổ tia gamma và neutron đã trải qua một cuộc thử nghiệm quan trọng trong chuyến bay ngang qua. Tại tiểu hành tinh Psyche, thiết bị này sẽ giúp các nhà khoa học xác định các nguyên tố hóa học có trong vật chất bề mặt của vật thể.

Khi các tia vũ trụ năng lượng cao va chạm với một hành tinh, chúng truyền năng lượng cho các nguyên tố trên bề mặt. Những nguyên tố đó sau đó có thể giải phóng neutron và tia gamma ở các mức năng lượng khác nhau.

Bằng cách đo các tín hiệu này và so sánh chúng với các dấu hiệu nguyên tố đã biết, các nhà nghiên cứu có thể xác định hành tinh đó được cấu tạo từ những gì.

Nhiệm vụ chính của tàu là nghiên cứu tiểu hành tinh Psyche được cho là chứa đầy đầy vàng, bạch kim.

Ngày 15/5, tàu vũ trụ Psyche đã bay qua sao Hỏa ở độ cao 2.864 dặm (4.609 km). Khoảng cách đó quá lớn để thiết bị có thể phát hiện tia gamma phát ra từ hành tinh này, nhưng các nhà khoa học tin rằng nó vẫn có thể ghi nhận được các neutron thoát ra từ bề mặt và khí quyển sao Hỏa.

Từ kế của tàu Psyche đã hoạt động kể từ khi tàu vũ trụ được phóng vào năm 2023. Mục đích chính của nó là nghiên cứu từ trường của tiểu hành tinh Psyche và giúp các nhà nghiên cứu điều tra xem liệu vật thể này có thể là lõi kim loại lộ thiên của một tiểu hành tinh, một khối cấu tạo ban đầu của một hành tinh đá hay không.

Bề mặt "hành tinh đỏ" giống như những gì chúng ta đã biết.

Trong suốt hành trình, từ kế đã liên tục theo dõi từ trường do gió mặt trời mang theo. Nó cũng ghi lại các nhiễu loạn gây ra bởi các vụ phóng khối lượng nhật hoa thỉnh thoảng đi qua tàu vũ trụ. Tuy nhiên, chuyến bay ngang qua sao Hỏa đánh dấu lần đầu tiên thiết bị này đo được dấu hiệu từ tính của một thiên thể.

Khi tàu vũ trụ bay sát sao Hỏa, từ kế đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ của từ trường tương ứng với vùng sóng xung kích, nơi gió mặt trời va chạm mạnh với từ trường của hành tinh.

Thiết bị chụp ảnh đa phổ của tàu Psyche bắt đầu gửi về hình ảnh sao Hỏa vào đầu tháng 5 và tiếp tục quan sát hành tinh này trong suốt quá trình bay ngang qua.

Do tàu vũ trụ tiếp cận sao Hỏa ở góc pha cao, hành tinh này thoạt tiên xuất hiện như một vầng trăng khuyết hẹp và sáng. Ánh sáng mặt trời tán xạ qua khí quyển sao Hỏa đã góp phần tạo nên cảnh tượng ấn tượng này.

Sao hỏa ban đầu hiện ra như một vầng trăng khuyết.

Khi Psyche tiến lại gần hơn, các camera đã ghi lại những đặc điểm chi tiết trên bề mặt, bao gồm các miệng hố do gió tạo ra, chỏm băng cực nam và miệng hố Huygens lớn có hai vòng.

"Thiết bị chụp ảnh đã hoạt động xuất sắc, mang đến những hình ảnh hiếm thấy về Sao Hỏa," Jim Bell, trưởng nhóm thiết bị chụp ảnh Psyche tại Đại học bang Arizona ở Tempe, cho biết.

Hình ảnh khi tàu vũ trụ của NASA rời xa sao Hỏa.

"Bên cạnh vẻ đẹp hiển nhiên của các bức ảnh, chúng tôi cũng đã có thể kiểm tra đầy đủ khả năng hiệu chỉnh và độ nhạy với ánh sáng tán xạ của thiết bị, bao gồm cả việc phát hiện các mặt trăng Phobos và Deimos của Sao Hỏa từ rất xa như một phần của quá trình thử nghiệm tìm kiếm vệ tinh mà chúng tôi sẽ sử dụng tại tiểu hành tinh Psyche để tìm kiếm bất kỳ vệ tinh nhỏ nào ở đó." - ông Bell nói thêm.