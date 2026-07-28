Cảnh báo nguy cơ đột quỵ từ chất tạo ngọt Erythritol

Hàng triệu người ăn kiêng, giảm cân hoặc mắc bệnh tiểu đường vẫn tìm đến các sản phẩm gắn nhãn "không đường" (zero sugar) hay "ít calo" như một giải pháp thay thế an toàn. Trong số các phụ gia phổ biến, Erythritol là loại đường không chứa calo, có độ ngọt bằng 60 đến 80% đường kính nhưng không làm tăng chỉ số đường huyết hay nồng độ insulin. Nhờ ưu điểm này cùng hương vị tự nhiên gần giống đường thật, Erythritol được các nhà sản xuất thực phẩm sử dụng rộng rãi suốt nhiều thập kỷ.

(Myriams-Fotos/Pixabay)

Người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp Erythritol trên nhãn thành phần của hàng loạt sản phẩm chế biến sẵn quen thuộc như kem không đường, kẹo cao su, nước giải khát ăn kiêng, bánh quy low-carb hay kẹo thanh protein. Ngoài ra, Erythritol còn xuất hiện trong mứt trái cây ăn kiêng và thường được thêm vào để "tăng cường" cho các chất làm ngọt tự nhiên khác như cỏ ngọt Stevia hay la hán quả. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm thương mại hiện nay vẫn chưa công khai minh bạch sự có mặt của Erythritol trên nhãn dinh dưỡng.

Nghiên cứu mới trên tạp chí Journal of Applied Physiology từ Đại học Colorado Boulder (Mỹ) đã tiến hành thử nghiệm chất này trên tế bào nội mạc mạch máu nuôi cấy. Kết quả ghi nhận Erythritol làm tổn thương lớp hàng rào máu não, lá chắn quan trọng bảo vệ bộ não khỏi các độc tố. Chất này khiến mạch máu bị thu hẹp, đồng thời cản trở khả năng tự làm tan cục máu đông của cơ thể và tạo ra nhiều gốc tự do gây hại. Khi mạch máu đã hẹp lại mà cơ thể lại không thể tự dọn dẹp các cục máu đông, nguy cơ bị tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ sẽ tăng vọt.

Dù vậy, các chuyên gia y tế khuyến cáo người tiêu dùng cần nhìn nhận những cảnh báo này một cách khách quan và đa chiều. Các bằng chứng lâm sàng hiện tại chủ yếu ghi nhận sự tương quan giữa nồng độ Erythritol cao trong máu với các biến cố tim mạch, chứ chưa thể kết luận chắc chắn Erythritol là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh. Ngoài ra, cơ thể người cũng tự sản sinh một lượng Erythritol tự nhiên, nên nồng độ cao trong máu đôi khi là dấu hiệu của một rối loạn chuyển hóa khác chứ không hoàn toàn do chế độ ăn.

Tuy nhiên, trước những rủi ro tiềm ẩn về tình trạng đông máu và tổn thương mạch máu, giới y khoa vẫn khuyên người dân nên thận trọng. Thay vì lạm dụng các sản phẩm ăn kiêng chứa đường nhân tạo, người tiêu dùng nên chủ động kiểm soát khẩu phần ăn, chủ động đọc kỹ bảng thành phần thực phẩm và ưu tiên sử dụng các nguồn ngọt tự nhiên từ hoa quả tươi để bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho 9,2 triệu dân từ 1/7: