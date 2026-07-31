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Kho tri thức

Ẩn số không lời giải về căn phòng làm từ hổ phách khiến châu Âu kinh ngạc

Từng được mệnh danh là “kỳ quan thứ tám của thế giới”, căn phòng lộng lẫy bằng hổ phách này đã biến mất trong màn sương bí ẩn.

bí ẩn

Trong lịch sử nghệ thuật châu Âu, hiếm có tác phẩm nào vừa xa hoa vừa bí ẩn như Phòng Hổ phách. Được tạo nên từ hàng tấn hổ phách quý giá cùng vàng, đá quý và những tấm gương tinh xảo, căn phòng này từng là biểu tượng quyền lực của các hoàng gia châu Âu trước khi biến mất một cách đầy bí ẩn trong những năm cuối của Thế chiến II.

Ảnh: novinky

Phòng Hổ phách ban đầu được thiết kế vào đầu thế kỷ XVIII cho vua Phổ Friedrich I. Các nghệ nhân Đức đã mất nhiều năm để chế tác những tấm bảng hổ phách chạm khắc tinh vi, kết hợp với vàng lá, gỗ quý và các chi tiết trang trí theo phong cách Baroque. Sau đó, vào năm 1716, vua Phổ tặng căn phòng này cho Sa hoàng Nga Pyotr Đại đế như một món quà ngoại giao nhằm củng cố quan hệ giữa hai quốc gia.

Ảnh: ria

Tại Nga, Phòng Hổ phách được đưa vào Cung điện Mùa Đông trước khi chuyển đến Cung điện Catherine ở thành phố Tsarskoye Selo gần Saint Petersburg. Dưới sự chỉ đạo của các nghệ nhân Nga, căn phòng được mở rộng và trang trí thêm, trở thành một không gian lộng lẫy với diện tích gần 100 m² và chứa hơn sáu tấn hổ phách.

Tuy nhiên, số phận của kiệt tác này thay đổi hoàn toàn khi quân đội Đức Quốc xã xâm chiếm Liên Xô năm 1941. Những người lính Đức đã tháo dỡ Phòng Hổ phách thành hàng nghìn mảnh và vận chuyển về thành phố Königsberg (nay là Kaliningrad, Nga). Tại đây, nó được trưng bày trong lâu đài Königsberg trước khi biến mất vào cuối cuộc chiến.

Ảnh: yantar

Sau khi Đức Quốc xã thất bại năm 1945, Phòng Hổ phách không bao giờ được tìm thấy. Có nhiều giả thuyết được đưa ra: một số cho rằng nó đã bị phá hủy trong các vụ ném bom, số khác tin rằng các bộ phận của căn phòng được bí mật chôn giấu ở một địa điểm chưa được phát hiện. Một số cuộc tìm kiếm còn hướng đến các hầm mỏ, đường hầm quân sự và kho chứa bí mật dưới lòng đất ở châu Âu.

Sự biến mất của Phòng Hổ phách đã trở thành một trong những bí ẩn nghệ thuật lớn nhất thế kỷ XX. Không giống những kho báu chỉ có giá trị vật chất, căn phòng này còn mang ý nghĩa lịch sử, đại diện cho sự giao thoa văn hóa giữa Đức và Nga.

Năm 1979, Liên Xô bắt đầu dự án phục dựng Phòng Hổ phách dựa trên các bản vẽ, ảnh chụp cũ và tài liệu còn sót lại. Sau hơn hai thập kỷ làm việc của hàng chục nghệ nhân, căn phòng mới được hoàn thành vào năm 2003 và hiện được trưng bày tại Cung điện Catherine.

Dù phiên bản phục dựng đã giúp thế giới chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của kiệt tác xưa, câu hỏi về số phận của căn phòng nguyên bản vẫn chưa có lời giải. Phòng Hổ phách tiếp tục là biểu tượng của những bí mật chưa được khám phá và là lời nhắc nhở về những mất mát khổng lồ mà chiến tranh để lại.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#căn phòng hổ phách huyền bí #lịch sử và ý nghĩa biểu tượng #quá trình chế tác nghệ thuật Baroque #chiến tranh và mất mát văn hóa #dự án phục dựng kiệt tác

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