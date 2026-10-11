Việt Nam đạt BBB-, lần đầu vào nhóm tín nhiệm đầu tư của R&I

R&I nâng xếp hạng Việt Nam lên BBB-

Ngày 8/10/2026, tổ chức Rating and Investment Information, Inc. (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ với triển vọng “Tích cực” lên BBB- với triển vọng “Ổn định”. Đây là lần đầu Việt Nam được R&I xếp vào nhóm đầu tư (Investment Grade), đánh dấu bước tiến trong hồ sơ tín nhiệm quốc gia.

Quyết định dựa trên đánh giá về triển vọng tăng trưởng, khả năng tài khóa, cải cách và sức chống chịu trước biến động bên ngoài. Theo R&I, tăng trưởng vẫn là điểm tựa quan trọng; đà phát triển cao có thể duy trì khi nền kinh tế chuyển dịch theo hướng coi trọng năng suất, đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng đầu tư công và tiếp tục thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Cải cách và dư địa tài khóa là điểm tựa

R&I đánh giá tích cực việc triển khai nhất quán các chương trình cải cách. Những định hướng như tinh gọn bộ máy nhà nước, thúc đẩy khu vực tư nhân, hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường vốn được kỳ vọng củng cố nền tảng tăng trưởng, đồng thời tăng khả năng ứng phó của nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam cũng được nhận định ở mức cao so với các nền kinh tế khác tại Đông Nam Á.

Về tài khóa, tỷ lệ nợ công trên GDP hiện tương đối thấp, tạo điều kiện để tăng chi cho đầu tư phát triển. R&I dự báo bội chi ngân sách và nợ công có thể tăng trong thời gian tới, nhưng chưa thấy nguy cơ đáng ngại đối với tính bền vững của nợ. Đầu tư công có thể hỗ trợ tăng trưởng, trong khi kiểm soát chi thường xuyên giúp duy trì cân đối tài khóa.

Sức chống chịu đối ngoại và những rủi ro cần theo dõi

Cán cân vãng lai tiếp tục thặng dư, FDI được duy trì và gánh nặng nợ nước ngoài ở mức tương đối thấp là những yếu tố góp phần củng cố khả năng chống chịu trước cú sốc bên ngoài. Tuy nhiên, R&I lưu ý một số vấn đề gồm tốc độ tăng trưởng tín dụng, thanh khoản ngân hàng, cho vay bất động sản, khả năng bảo đảm vốn của hệ thống tài chính và quy mô dự trữ ngoại hối.

Trong tháng 4 và tháng 5/2026, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành làm việc trực tiếp với R&I để phục vụ quá trình đánh giá. Hoạt động này dựa trên kết quả kinh tế vĩ mô những năm qua và kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức quốc tế như Moody's, Fitch và S&P.

Sau khi được nâng hạng, Việt Nam có thêm cơ sở củng cố vị thế tín nhiệm trên thị trường quốc tế, niềm tin của nhà đầu tư và điều kiện huy động nguồn lực dài hạn cho phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với R&I cùng các tổ chức xếp hạng khác, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin kinh tế - xã hội, tài khóa và nợ công để bảo đảm hồ sơ tín nhiệm quốc gia được xem xét trên cơ sở dữ liệu chính xác, cập nhật.