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[VIDEO] Xe không tương thích E10 vẫn được đổ xăng E5 song song

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[VIDEO] Xe không tương thích E10 vẫn được đổ xăng E5 song song

Bộ Công Thương khuyến cáo sử dụng xăng E10 phù hợp với nhiều xe, vẫn duy trì xăng E5 cho xe cũ để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Minh Quân - Hà Anh
#Tiêu chuẩn nhiên liệu E10 và E5 #Tương thích xe cộ với xăng sinh học #Chính sách hỗ trợ nhiên liệu sạch #Bộ Công Thương và hướng dẫn sử dụng xăng E10 #Ảnh hưởng đến xe cũ và mới tại Việt Nam

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