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[VIDEO] Công chức Hà Nội, Hải Phòng ngộp thở vì điểm danh qua nhiều cổng

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[VIDEO] Công chức Hà Nội, Hải Phòng ngộp thở vì điểm danh qua nhiều cổng

Công chức Hà Nội và Hải Phòng quá tải với việc điểm danh qua 18-20 cổng mỗi ngày do thiếu đồng bộ hạ tầng số.

Minh Quân - Hà Anh
#Công chức cấp xã quá tải #Hạ tầng số thiếu đồng bộ #Quản lý điểm danh điện tử #Thách thức trong chuyển đổi số #Ảnh hưởng đến hiệu quả công việc

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