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[VIDEO] Khai thác bitcoin 2026: Thợ đào cá nhân hết cửa làm giàu, chỉ còn ông lớn

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[VIDEO] Khai thác bitcoin 2026: Thợ đào cá nhân hết cửa làm giàu, chỉ còn ông lớn

Chi phí khai thác bitcoin tăng cao, lên tới 87.000 USD, khiến các doanh nghiệp lớn với máy ASIC và điện năng lợi thế cạnh tranh hơn.

Minh Quân - Hà Anh
#Xu hướng khai thác Bitcoin 2026 #Thách thức của thợ đào cá nhân #Chi phí khai thác Bitcoin cao #Lợi thế của doanh nghiệp lớn #Ảnh hưởng của công nghệ ASIC và điện năng

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