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[VIDEO] Tỷ phú AI thế hệ mới tại Trung Quốc, DeepSeek dẫn đầu

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[VIDEO] Tỷ phú AI thế hệ mới tại Trung Quốc, DeepSeek dẫn đầu

DeepSeek, Moonshot AI và MiniMax Group đưa thế hệ tỷ phú trẻ Trung Quốc lên ngôi, khi AI thay thế bất động sản. Forbes ghi nhận Liang Wenfeng sở hữu g

Minh Quân - Hà Anh
#tỷ phú AI thế hệ mới Trung Quốc #đưa thế hệ tỷ phú trẻ lên ngôi #AI thay thế thị trường bất động sản #vai trò của DeepSeek trong ngành AI #những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Trung Quốc

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