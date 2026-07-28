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[VIDEO] Phố váy cưới Hồ Văn Huê ở TPHCM đìu hiu, nhiều cửa hàng đóng cửa

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[VIDEO] Phố váy cưới Hồ Văn Huê ở TPHCM đìu hiu, nhiều cửa hàng đóng cửa

Phố váy cưới Hồ Văn Huê từng sầm uất nay vắng vẻ, hơn 20 mặt bằng bỏ trống, nhiều cửa hàng treo biển đóng cửa tại TP.HCM.

Minh Quân - Hà Anh
#suy giảm hoạt động phố váy cưới Hồ Văn Huê #ảnh hưởng dịch vụ cưới do COVID-19 #tình trạng bỏ trống mặt bằng kinh doanh #ảnh hưởng của kinh tế đến ngành cưới #chuyển đổi thị trường thời trang cưới

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