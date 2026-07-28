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[VIDEO] Lon Coca 6 USD, iPhone 2.600 USD: Sự thật đằng sau giá sốc

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[VIDEO] Lon Coca 6 USD, iPhone 2.600 USD: Sự thật đằng sau giá sốc

Khảo sát của Deutsche Bank tiết lộ giá cả bất ngờ tại các thành phố như Zurich, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có chi phí sinh hoạt cao và thấp.

Minh Quân - Hà Anh
#so sánh giá hàng hóa quốc tế #phân tích khảo sát giá tiêu dùng #chi phí sinh hoạt ở các thành phố #ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái #thực trạng thị trường tiêu dùng toàn cầu

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