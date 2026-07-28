Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] 20-7, ACB dẫn đầu cuộc đua lãi suất, kỳ hạn 12 tháng áp sát mốc 8%
Ngày 20-7, ACB tăng lãi suất huy động lên 7,8%, dẫn đầu thị trường, cùng MB và Bac A Bank cũng đồng loạt tăng lãi suất.
Ngày 20-7, ACB tăng lãi suất huy động lên 7,8%, dẫn đầu thị trường, cùng MB và Bac A Bank cũng đồng loạt tăng lãi suất.
Ngày 20-7, ACB tăng lãi suất huy động lên 7,8%, dẫn đầu thị trường, cùng MB và Bac A Bank cũng đồng loạt tăng lãi suất.
Bộ Công thương điều chỉnh giá điện theo thực tế, EVN cập nhật chi phí quý, giá linh hoạt tăng giảm phù hợp thị trường.
VN-Index mất 136 điểm sau bốn phiên bán tháo rồi bật tăng. Chuyên gia Huỳnh Anh Huy khuyên NĐT chờ xác nhận xu hướng trong 2-3 phiên tới.
Ngày 23/7, Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt cùng hai lãnh đạo Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú do gây ô nhiễm môi trường.
Casino Royal Hạ Long báo lỗ hơn 9 tỷ đồng quý II/2026 do World Cup thu hút khách và VIP thắng cược liên tiếp.
Giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng, vàng giảm 80 USD/ounce do căng thẳng Trung Đông và lo ngại tăng lãi suất của Fed.
Báo cáo tài chính 2025 của SJC ghi nhận gần 171.000 viên đá quý, mỗi viên hơn 6.000 đồng. Đại diện công ty giải thích về số lượng này.
VN-Index tăng gần 31 điểm lên 1.699,4 nhờ vào nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán, giúp thị trường khởi sắc trong ngày giao dịch.
Ngày 23/7, phố vàng Trần Nhân Tông Hà Nội vắng vẻ dù giá vàng giảm mạnh, nhiều thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, SJC thưa khách mua
Công ty Washima bị phạt 200 triệu đồng vì quảng cáo ghế massage không có căn cứ, gây hiểu lầm người tiêu dùng tại Hà Nội.
Ngày 20-7, ACB tăng lãi suất huy động lên 7,8%, dẫn đầu thị trường, cùng MB và Bac A Bank cũng đồng loạt tăng lãi suất.
Bộ Công thương điều chỉnh giá điện theo thực tế, EVN cập nhật chi phí quý, giá linh hoạt tăng giảm phù hợp thị trường.
VN-Index mất 136 điểm sau bốn phiên bán tháo rồi bật tăng. Chuyên gia Huỳnh Anh Huy khuyên NĐT chờ xác nhận xu hướng trong 2-3 phiên tới.
Ngày 23/7, Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt cùng hai lãnh đạo Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú do gây ô nhiễm môi trường.
Casino Royal Hạ Long báo lỗ hơn 9 tỷ đồng quý II/2026 do World Cup thu hút khách và VIP thắng cược liên tiếp.
Giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng, vàng giảm 80 USD/ounce do căng thẳng Trung Đông và lo ngại tăng lãi suất của Fed.
Báo cáo tài chính 2025 của SJC ghi nhận gần 171.000 viên đá quý, mỗi viên hơn 6.000 đồng. Đại diện công ty giải thích về số lượng này.
VN-Index tăng gần 31 điểm lên 1.699,4 nhờ vào nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán, giúp thị trường khởi sắc trong ngày giao dịch.
Ngày 23/7, phố vàng Trần Nhân Tông Hà Nội vắng vẻ dù giá vàng giảm mạnh, nhiều thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, SJC thưa khách mua
Công ty Washima bị phạt 200 triệu đồng vì quảng cáo ghế massage không có căn cứ, gây hiểu lầm người tiêu dùng tại Hà Nội.
Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra thị trường kim cương, đá quý sau vụ buôn lậu 28.000 viên, liên quan đến nguyên Trưởng phòng Kinh doanh SJC.
Cơ quan khí tượng dự báo El Nino gây nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại các vùng trọng điểm từ cuối 2026.
Chỉ sau một tháng IPO, vốn hóa SpaceX sụt giảm 800 tỷ USD, kéo theo tài sản Elon Musk giảm gần 500 tỷ USD.
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Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề xuất bỏ giới hạn đặt cọc 5% để tạo điều kiện nhận tiền sớm từ chủ đầu tư dự án.
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