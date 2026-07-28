Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Khủng hoảng động cơ Pratt & Whitney: 17 máy bay tại Việt Nam phải dừng bay

SPOTLIGHT

[VIDEO] Khủng hoảng động cơ Pratt & Whitney: 17 máy bay tại Việt Nam phải dừng bay

Lỗi nhiễm bẩn bột kim loại trong động cơ GTF khiến 17 máy bay Airbus A321neo tại Việt Nam và hơn 800 chiếc toàn cầu phải ngừng hoạt động, hãng Pratt &

Minh Quân - Hà Anh
#Khủng hoảng động cơ Pratt & Whitney #Ảnh hưởng đến các máy bay Airbus A321neo tại Việt Nam #Lỗi nhiễm bẩn bột kim loại trong động cơ GTF #Ảnh hưởng toàn cầu của vấn đề động cơ #Ảnh hưởng đến hoạt động hàng không Việt Nam

Bài liên quan

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT