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[VIDEO] Nhựa Bình Minh ghi nhận lợi nhuận kỷ lục 367 tỷ đồng, cổ đông Thái Lan hưởng lợi lớn

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[VIDEO] Nhựa Bình Minh ghi nhận lợi nhuận kỷ lục 367 tỷ đồng, cổ đông Thái Lan hưởng lợi lớn

Nhựa Bình Minh đạt lợi nhuận 367 tỷ đồng, cổ đông Thái Lan thu hơn 3.200 tỷ đồng cổ tức từ 2012, dấu mốc quan trọng của doanh nghiệp

Minh Quân - Hà Anh
#Lợi nhuận kỷ lục của Nhựa Bình Minh #Chia cổ tức lớn từ cổ đông Thái Lan #Ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài đến doanh nghiệp Việt Nam #Kết quả kinh doanh ngành nhựa trong nước #Tác động của các cổ đông chiến lược đến lợi nhuận doanh nghiệp

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