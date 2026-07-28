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[VIDEO] Giá điện điều chỉnh theo thực tế, không chờ chu kỳ dài

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[VIDEO] Giá điện điều chỉnh theo thực tế, không chờ chu kỳ dài

Bộ Công thương điều chỉnh giá điện theo thực tế, EVN cập nhật chi phí quý, giá linh hoạt tăng giảm phù hợp thị trường.

Minh Quân - Hà Anh
#điều chỉnh giá điện theo thực tế #cập nhật chi phí điện theo quý #thay đổi cơ chế điều chỉnh giá điện #tác động đến người tiêu dùng điện #quy định mới về giá điện

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