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Sản phụ liệt 2 chân sau giảm đau sinh mổ, Bệnh viện nói gì?

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Sản phụ liệt 2 chân sau giảm đau sinh mổ, Bệnh viện nói gì?

Sản phụ ở Hà Nội đã có bài viết tố Bệnh viện Thanh Nhàn sau khi mất chức năng hai chân. Phía bệnh viện đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Trường Hân t/h
#sinh mổ #biến chứng #Bệnh viện Thanh Nhàn #viêm tủy #tổn thương thần kinh #tai biến y khoa

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