Sản phụ liệt 2 chân sau giảm đau sinh mổ, Bệnh viện nói gì?

Sản phụ ở Hà Nội đã có bài viết tố Bệnh viện Thanh Nhàn sau khi mất chức năng hai chân. Phía bệnh viện đã chính thức lên tiếng về vụ việc.