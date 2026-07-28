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[VIDEO] World Cup 2026 thúc đẩy doanh số bia nội địa nhưng khó phục hồi ngành toàn cầu

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[VIDEO] World Cup 2026 thúc đẩy doanh số bia nội địa nhưng khó phục hồi ngành toàn cầu

World Cup 2026 giúp bia nội địa tăng doanh thu, nhưng theo Morgan Stanley, ngành bia toàn cầu chỉ tăng dưới 0,2%.

Minh Quân - Hà Anh
#Ảnh hưởng của World Cup 2026 đến ngành bia #Hưởng lợi từ các thương hiệu bia lớn #Dự đoán sản lượng bia toàn cầu tăng nhỏ #Doanh số bia tại các thị trường nội địa #Tác động của giải đấu đến ngành bia toàn cầu

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