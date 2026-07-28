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[VIDEO] Khủng hoảng kim cương: Bán lại nửa giá, hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa

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[VIDEO] Khủng hoảng kim cương: Bán lại nửa giá, hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa

Kim cương giảm giá mạnh, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Chuyên gia Nguyễn Việt Hà phân tích nguyên nhân và ảnh hưởng của khủng hoảng này.

Minh Quân - Hà Anh
#Khủng hoảng thị trường kim cương #Giá bán lại kim cương giảm mạnh #doanh nghiệp ngừng hoạt động trong ngành kim cương #Ảnh hưởng của giá kim cương đến doanh nghiệp #Chuyên gia phân tích thị trường kim cương

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