Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] SpaceX mất hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau một tháng IPO
Cổ phiếu SPCX của SpaceX giảm hơn 39% sau khi hủy bay thử Starship, vốn hóa bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD dù mới thêm vào Nasdaq 100.
Cổ phiếu SPCX của SpaceX giảm hơn 39% sau khi hủy bay thử Starship, vốn hóa bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD dù mới thêm vào Nasdaq 100.
Cổ phiếu SPCX của SpaceX giảm hơn 39% sau khi hủy bay thử Starship, vốn hóa bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD dù mới thêm vào Nasdaq 100.
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Thị trường chứng khoán đầu tuần giảm mạnh, VN-Index mất gần 44 điểm, chuyên gia phân tích về lãi suất và tâm lý nhà đầu tư.
Từ tháng 7, hộ kinh doanh bán hàng trên Shopee, TikTok có doanh thu trên một tỷ đồng/năm phải xuất hóa đơn điện tử có mã kết nối với cơ quan thuế.
Lỗi nhiễm bẩn bột kim loại trong động cơ GTF khiến 17 máy bay Airbus A321neo tại Việt Nam và hơn 800 chiếc toàn cầu phải ngừng hoạt động, hãng Pratt &
Nhựa Bình Minh đạt lợi nhuận 367 tỷ đồng, cổ đông Thái Lan thu hơn 3.200 tỷ đồng cổ tức từ 2012, dấu mốc quan trọng của doanh nghiệp
Cổ phiếu SPCX của SpaceX giảm hơn 39% sau khi hủy bay thử Starship, vốn hóa bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD dù mới thêm vào Nasdaq 100.
Bé trai 11 tuổi đang nhận được vô số lời khen vì hành động nhanh trí giúp em mình khỏi đuối nước trong gang tấc.
Khảo sát của Deutsche Bank tiết lộ giá cả bất ngờ tại các thành phố như Zurich, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có chi phí sinh hoạt cao và thấp.
Bộ Xây dựng đạt 77% mục tiêu đề án 1 triệu căn nhà xã hội, góp phần kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản.
PNJ rút toàn bộ gần 20% vốn tại Người Bạn Vàng, không liên quan đến thương hiệu kim cương Cashion, với giá chuyển nhượng gần 4 tỷ đồng.
PVcomBank và MSB đưa ra lãi suất cao cho kỳ hạn 12 tháng, nhưng yêu cầu điều kiện về số dư tối thiểu, gây chú ý trên thị trường ngân hàng.
Thị trường chứng khoán đầu tuần giảm mạnh, VN-Index mất gần 44 điểm, chuyên gia phân tích về lãi suất và tâm lý nhà đầu tư.
Từ tháng 7, hộ kinh doanh bán hàng trên Shopee, TikTok có doanh thu trên một tỷ đồng/năm phải xuất hóa đơn điện tử có mã kết nối với cơ quan thuế.
Lỗi nhiễm bẩn bột kim loại trong động cơ GTF khiến 17 máy bay Airbus A321neo tại Việt Nam và hơn 800 chiếc toàn cầu phải ngừng hoạt động, hãng Pratt &
Nhựa Bình Minh đạt lợi nhuận 367 tỷ đồng, cổ đông Thái Lan thu hơn 3.200 tỷ đồng cổ tức từ 2012, dấu mốc quan trọng của doanh nghiệp
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