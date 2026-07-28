Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] SpaceX mất hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau một tháng IPO

SPOTLIGHT

[VIDEO] SpaceX mất hơn 1.000 tỷ USD vốn hóa sau một tháng IPO

Cổ phiếu SPCX của SpaceX giảm hơn 39% sau khi hủy bay thử Starship, vốn hóa bốc hơi hơn 1.000 tỷ USD dù mới thêm vào Nasdaq 100.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá cổ phiếu SpaceX giảm mạnh sau hủy thử nghiệm Starship #Ảnh hưởng của biến động vốn hóa thị trường #Ảnh hưởng từ việc đưa cổ phiếu vào Nasdaq 100 #Tác động của thất bại thử nghiệm tới niềm tin nhà đầu tư #Thị trường chứng khoán công nghệ và không gian

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT