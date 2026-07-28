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[VIDEO] VN-Index mất gần 44 điểm: Áp lực từ lãi suất và tâm lý

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[VIDEO] VN-Index mất gần 44 điểm: Áp lực từ lãi suất và tâm lý

Thị trường chứng khoán đầu tuần giảm mạnh, VN-Index mất gần 44 điểm, chuyên gia phân tích về lãi suất và tâm lý nhà đầu tư.

Minh Quân - Hà Anh
#Phản ứng thị trường chứng khoán đầu tuần #Áp lực từ lãi suất tăng #Ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư #Xu hướng giảm của VN-Index #Phân tích chuyên gia chứng khoán

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