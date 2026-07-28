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[VIDEO] PNJ thoái vốn khỏi Người Bạn Vàng và Cashion

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[VIDEO] PNJ thoái vốn khỏi Người Bạn Vàng và Cashion

PNJ rút toàn bộ gần 20% vốn tại Người Bạn Vàng, không liên quan đến thương hiệu kim cương Cashion, với giá chuyển nhượng gần 4 tỷ đồng.

Minh Quân - Hà Anh
#PNJ thoái vốn khỏi Người Bạn Vàng #chuyển nhượng vốn doanh nghiệp #mở rộng kinh doanh kim cương #thương hiệu Cashion #ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của PNJ

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