[VIDEO] Lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 10% nhưng kèm điều kiện khắt khe

PVcomBank và MSB đưa ra lãi suất cao cho kỳ hạn 12 tháng, nhưng yêu cầu điều kiện về số dư tối thiểu, gây chú ý trên thị trường ngân hàng.