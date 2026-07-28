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[VIDEO] Lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 10% nhưng kèm điều kiện khắt khe

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[VIDEO] Lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 10% nhưng kèm điều kiện khắt khe

PVcomBank và MSB đưa ra lãi suất cao cho kỳ hạn 12 tháng, nhưng yêu cầu điều kiện về số dư tối thiểu, gây chú ý trên thị trường ngân hàng.

Minh Quân - Hà Anh
#lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao #điều kiện khắt khe vay vốn ngân hàng #chính sách lãi suất ngân hàng PVcomBank #lãi suất ngân hàng MSB dành cho khách lớn #ảnh hưởng lãi suất đến người gửi tiết kiệm

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