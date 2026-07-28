[VIDEO] 12,7 triệu cử nhân Trung Quốc thất nghiệp vì AI lên ngôi

Trung Quốc đối mặt khủng hoảng việc làm khi gần 13 triệu cử nhân tốt nghiệp năm 2026, trong khi chính phủ và doanh nghiệp đổ tiền vào AI.