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[VIDEO] 12,7 triệu cử nhân Trung Quốc thất nghiệp vì AI lên ngôi

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[VIDEO] 12,7 triệu cử nhân Trung Quốc thất nghiệp vì AI lên ngôi

Trung Quốc đối mặt khủng hoảng việc làm khi gần 13 triệu cử nhân tốt nghiệp năm 2026, trong khi chính phủ và doanh nghiệp đổ tiền vào AI.

Minh Quân - Hà Anh
#khủng hoảng việc làm do AI #thất nghiệp cử nhân Trung Quốc #tác động của AI đến thị trường lao động #chính sách tuyển dụng và đào tạo #tình hình tuyển dụng năm 2026

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