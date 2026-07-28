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[VIDEO] Hộ kinh doanh bán hàng trên Shopee, TikTok cần xuất hóa đơn điện tử

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[VIDEO] Hộ kinh doanh bán hàng trên Shopee, TikTok cần xuất hóa đơn điện tử

Từ tháng 7, hộ kinh doanh bán hàng trên Shopee, TikTok có doanh thu trên một tỷ đồng/năm phải xuất hóa đơn điện tử có mã kết nối với cơ quan thuế.

Minh Quân - Hà Anh
#quy định xuất hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh #bán hàng qua Shopee và TikTok #điều kiện doanh thu trên một tỷ đồng #ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế #hạn chế trình duyệt hiển thị video

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