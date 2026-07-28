[VIDEO] Hộ kinh doanh bán hàng trên Shopee, TikTok cần xuất hóa đơn điện tử

Từ tháng 7, hộ kinh doanh bán hàng trên Shopee, TikTok có doanh thu trên một tỷ đồng/năm phải xuất hóa đơn điện tử có mã kết nối với cơ quan thuế.