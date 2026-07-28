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[VIDEO] KOL, KOC tưởng đã đóng thuế xong nhưng vẫn phải rà soát thu nhập

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[VIDEO] KOL, KOC tưởng đã đóng thuế xong nhưng vẫn phải rà soát thu nhập

Cục Thuế cảnh báo KOL, KOC dù đã khấu trừ 10% thuế vẫn cần tổng hợp thu nhập để quyết toán tránh truy thu và phạt.

Minh Quân - Hà Anh
#quy trình quyết toán thuế cho KOL #KOC #quản lý thu nhập từ nhiều nguồn #thông báo của Cục Thuế về thuế cá nhân #khấu trừ thuế 10% và nghĩa vụ khai báo #tránh bị truy thu và xử phạt thuế

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