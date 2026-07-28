[VIDEO] Lợi nhuận chứng khoán quý II/2026: Kẻ lãi nghìn tỷ, người thua lỗ

Kết quả quý II/2026 của các công ty chứng khoán cho thấy hai thái cực: VPBankS lợi nhuận hơn 2.159 tỷ đồng, trong khi nhiều công ty khác thua lỗ.