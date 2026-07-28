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[VIDEO] Nhà ở xã hội bứt tốc, thúc đẩy tăng trưởng bất động sản

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[VIDEO] Nhà ở xã hội bứt tốc, thúc đẩy tăng trưởng bất động sản

Bộ Xây dựng đạt 77% mục tiêu đề án 1 triệu căn nhà xã hội, góp phần kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản.

Minh Quân - Hà Anh
#phát triển nhà ở xã hội #đề án xây dựng 1 triệu căn #tác động của nhà ở xã hội đến kinh tế #tình hình dự án bất động sản #vai trò của nhà ở xã hội trong tăng trưởng

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