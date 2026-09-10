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[SPOTLIGHT] EVN thu mua điện mặt trời 845 đồng/kWh, người dân quay lưng bán lên lưới

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[SPOTLIGHT] EVN thu mua điện mặt trời 845 đồng/kWh, người dân quay lưng bán lên lưới

Giá thu mua của EVN chỉ 845 đồng/kWh, thấp hơn giá điện sinh hoạt gần 4 lần khiến người dân Hà Nội hạn chế bán điện mặt trời lên lưới.

Minh Quân - Hà Anh
#EVN #Điện mặt trời #Giá mua điện #Lưới điện Việt Nam #Chính sách năng lượng

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