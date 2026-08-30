Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Từ 1-9: 5 hành vi trốn nghĩa vụ quân sự bị phạt nặng, án tù 5 năm

SPOTLIGHT

[VIDEO] Từ 1-9: 5 hành vi trốn nghĩa vụ quân sự bị phạt nặng, án tù 5 năm

Từ 1-9, 5 hành vi trốn nghĩa vụ quân sự bị xử lý nghiêm, có thể bị phạt tiền hoặc tù đến 5 năm theo Bộ luật Hình sự.

Minh Quân - Hà Anh
#Trốn nghĩa vụ quân sự #Xử lý hành chính #Phạt tiền #Hình sự #Bộ luật Hình sự

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT