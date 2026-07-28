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[VIDEO] Thị trường vàng kim cương biến động, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo bình tĩnh

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[VIDEO] Thị trường vàng kim cương biến động, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo bình tĩnh

Sau vụ khởi tố liên quan buôn lậu kim cương tại Thanh Hóa, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân bình tĩnh, thận trọng trong giao dịch

Minh Quân - Hà Anh
#biến động thị trường vàng kim cương #khuyến cáo bình tĩnh của Ngân hàng Nhà nước #vụ khởi tố buôn lậu kim cương #ảnh hưởng đến giao dịch kim cương #vai trò của Ngân hàng trong kiểm soát thị trường

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