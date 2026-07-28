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[VIDEO] Chứng khoán giảm mạnh nhất 4 tháng, nhà đầu tư nên làm gì?

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[VIDEO] Chứng khoán giảm mạnh nhất 4 tháng, nhà đầu tư nên làm gì?

VN-Index giảm hơn 5% trong tuần qua, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư quản trị rủi ro và chờ tín hiệu rõ ràng.

Minh Quân - Hà Anh
#Chứng khoán giảm mạnh trong 4 tháng #Khuyến nghị quản trị rủi ro cho nhà đầu tư #Ảnh hưởng của VN-Index xuống 5% #Tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam #Chờ đợi tín hiệu rõ ràng từ thị trường

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