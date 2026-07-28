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[VIDEO] Cải cách giá điện cấp bách trước bùng nổ AI và trung tâm dữ liệu

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[VIDEO] Cải cách giá điện cấp bách trước bùng nổ AI và trung tâm dữ liệu

Chuyên gia đề xuất cải cách giá điện để đáp ứng nhu cầu tăng 12-13%/năm do AI và trung tâm dữ liệu, đảm bảo an ninh năng lượng đến 2030.

Minh Quân - Hà Anh
#cải cách giá điện thị trường #tăng trưởng tiêu thụ điện do AI #đầu tư trung tâm dữ liệu #an ninh năng lượng đến 2030 #đề xuất chính sách giá điện

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