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[SPOTLIGHT] Chính thức dùng số định danh cá nhân thay mã số bảo hiểm từ 1.9

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[SPOTLIGHT] Chính thức dùng số định danh cá nhân thay mã số bảo hiểm từ 1.9

Từ 1.9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân, người dân và doanh nghiệp cần cập nhật thông tin để đảm bảo quyền lợi.

Minh Quân - Hà Anh
#Số định danh cá nhân #Bảo hiểm xã hội #Chuyển đổi mã số bảo hiểm #Quyền lợi bảo hiểm #Thông tin cá nhân

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