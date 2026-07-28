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[VIDEO] Chuyên gia khuyên NĐT chứng khoán chờ thêm 2-3 phiên

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[VIDEO] Chuyên gia khuyên NĐT chứng khoán chờ thêm 2-3 phiên

VN-Index mất 136 điểm sau bốn phiên bán tháo rồi bật tăng. Chuyên gia Huỳnh Anh Huy khuyên NĐT chờ xác nhận xu hướng trong 2-3 phiên tới.

Minh Quân - Hà Anh
#đầu tư chứng khoán và xu hướng ngắn hạn #khuyến nghị chờ xác nhận xu hướng #biến động VN-Index sau bán tháo #ảnh hưởng của tâm lý nhà đầu tư #vai trò của chuyên gia phân tích thị trường

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