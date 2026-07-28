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[VIDEO] Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang bị khởi tố vì ô nhiễm

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[VIDEO] Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang bị khởi tố vì ô nhiễm

Ngày 23/7, Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt cùng hai lãnh đạo Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú do gây ô nhiễm môi trường.

Minh Quân - Hà Anh
#khởi tố Tổng giám đốc Hóa chất Đức Giang #ô nhiễm môi trường doanh nghiệp #hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường #ảnh hưởng đến uy tín công ty #quản lý nhà nước về môi trường

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