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[VIDEO] Ông Trump bị kiện vì bán thông tin nhà nước giá 100.000 USD trên Truth Social

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[VIDEO] Ông Trump bị kiện vì bán thông tin nhà nước giá 100.000 USD trên Truth Social

Ông Trump bị kiện tại Manhattan vì dịch vụ Truth API thu phí cao để xem sớm bài đăng của chính quyền.

Minh Quân - Hà Anh
#Ông Trump kiện vì bán thông tin nhà nước #Truyền thông mạng xã hội Truth Social #dịch vụ Truth API thu phí cao #xung đột pháp lý liên quan chính quyền #ảnh hưởng đến quyền truy cập thông tin

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