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[VIDEO] Gen Z làm trưởng thôn: Sức trẻ và công nghệ đổi mới làng quê

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[VIDEO] Gen Z làm trưởng thôn: Sức trẻ và công nghệ đổi mới làng quê

Nhiều bạn trẻ Gen Z như Trần Quang Tuấn và Nguyễn Thị Bảo Nhi được bầu làm trưởng thôn, góp phần đổi mới làng quê bằng sức trẻ và công nghệ.

Minh Quân - Hà Anh
#Lãnh đạo trẻ trong làng quê #Ảnh hưởng của Gen Z #Công nghệ và đổi mới cộng đồng #Vai trò trưởng thôn trẻ #Thay đổi truyền thống bằng sức trẻ

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